«У нас нет никакой волшебной игры». Козырев — об окончании победной серии «Северстали»

Главный тренер «Северстали» Андрей Козырев после поражения от московского «Динамо» (0:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ высказался об окончании победной восьмиматчевой серии клуба.

«Сегодня нам противостоял сильный и организованный соперник. Первый период остался за «Динамо». Нам не удалось с первых минут найти свою игру. Во втором и третьим периодах немного подвыровняли, но допустили достаточно много ошибок при организации атаки, за что «Динамо» нас и наказало.

Да, безусловно, у нас будут изменения в составе [в следующих матчах]. Ребята, которые получили повреждения, сейчас уже на подходе.

Выиграть восемь матчей – это замечательно. Но у нас были травмированы игроки, мы давали возможность играть молодым. Они себя очень хорошо проявили, никакой психологической нагрузки не ощутили, играли от матча к матчу.

У нас нет никакой волшебной системы, волшебной игры, я об этом сказал, мы допустили индивидуальные ошибки и не реализовали большинство. Даже при том, что проигрывали 0:3, игру можно было бы выравнивать, но, увы, не реализовали большинство. Никакого волшебства у нас нет», — передаёт слова Козырева корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.