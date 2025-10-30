Алексей Кудашов прокомментировал сухую победу над лидером Западной конференции КХЛ
Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов прокомментировал сухую победу над лидером Западной конференции КХЛ «Северсталью» со счётом 3:0.
Фонбет Чемпионат КХЛ
30 октября 2025, четверг. 19:00 МСК
Северсталь
Череповец
Окончен
0 : 3
Динамо М
Москва
0:1 Сикура – 02:51 (5x5) 0:2 Ожиганов (Сикура, Адамчук) – 39:43 (4x4) 0:3 Швец-Роговой (Слепышев) – 43:02 (5x5)
«Самоотдача, самоотверженность принесли результат. У нас сейчас одна домашняя игра, одна выездная. То, что найдена формула [успеха], надо отдать должное вратарю, защитникам, нападающим, командной игре», — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
В следующей игре регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Северсталь» встретится с «Шанхайскими Драконами» дома 1 ноября. «Динамо» в этот же день примет на своём льду ЦСКА.
