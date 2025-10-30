Скидки
Алексей Кудашов прокомментировал сухую победу над лидером Западной конференции КХЛ

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов прокомментировал сухую победу над лидером Западной конференции КХЛ «Северсталью» со счётом 3:0.

Фонбет Чемпионат КХЛ
30 октября 2025, четверг. 19:00 МСК
Северсталь
Череповец
Окончен
0 : 3
Динамо М
Москва
0:1 Сикура – 02:51 (5x5)     0:2 Ожиганов (Сикура, Адамчук) – 39:43 (4x4)     0:3 Швец-Роговой (Слепышев) – 43:02 (5x5)    

«Самоотдача, самоотверженность принесли результат. У нас сейчас одна домашняя игра, одна выездная. То, что найдена формула [успеха], надо отдать должное вратарю, защитникам, нападающим, командной игре», — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

В следующей игре регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Северсталь» встретится с «Шанхайскими Драконами» дома 1 ноября. «Динамо» в этот же день примет на своём льду ЦСКА.

Видео
Московское «Динамо» прервало восьмиматчевую победную серию «Северстали»
