Кудашов – о системе «Динамо»: я не сторонник выходить и играть как на озере

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов после победы над «Северсталью» (3:0) рассказал о системе игры бело-голубых, отвечая на вопрос журналиста, который назвал игру столичной команды прагматичной.

«В чём заключается наша прагматика? Если вы имеете в виду, как объяснить систему [игры], есть базовые вещи, которые игроки выполняют: когда мы владеем шайбой, когда не владеем, когда выигрываем, когда проигрываем, кто на площадке. Это для вас, может, прагматизм, для нас – это обычная рабочая ситуация.

Я не сторонник выходить и играть как на озере – как получится. Наша команда тоже, наверное, давно схватила то, что нужно играть по определённым правилам. Хорошо или плохо – не мне судить», — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.