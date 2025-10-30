Скидки
Кудашов – о системе «Динамо»: я не сторонник выходить и играть как на озере

Кудашов – о системе «Динамо»: я не сторонник выходить и играть как на озере
Комментарии

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов после победы над «Северсталью» (3:0) рассказал о системе игры бело-голубых, отвечая на вопрос журналиста, который назвал игру столичной команды прагматичной.

Фонбет Чемпионат КХЛ
30 октября 2025, четверг. 19:00 МСК
Северсталь
Череповец
Окончен
0 : 3
Динамо М
Москва
0:1 Сикура – 02:51 (5x5)     0:2 Ожиганов (Сикура, Адамчук) – 39:43 (4x4)     0:3 Швец-Роговой (Слепышев) – 43:02 (5x5)    

«В чём заключается наша прагматика? Если вы имеете в виду, как объяснить систему [игры], есть базовые вещи, которые игроки выполняют: когда мы владеем шайбой, когда не владеем, когда выигрываем, когда проигрываем, кто на площадке. Это для вас, может, прагматизм, для нас – это обычная рабочая ситуация.

Я не сторонник выходить и играть как на озере – как получится. Наша команда тоже, наверное, давно схватила то, что нужно играть по определённым правилам. Хорошо или плохо – не мне судить», — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

