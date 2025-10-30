Мартин Нечас прокомментировал подписание контракта с «Колорадо» на сумму $ 92 млн

Нападающий Мартин Нечас высказался о новом восьмилетнем контракте с «Колорадо Эвеланш» на общую сумму в $ 92 млн.

«Очень рад продлить контракт с клубом и безумно рад играть с вами, ребята. Мы сделаем всё возможное, чтобы привезти Кубок Стэнли обратно в Денвер», — приводит слова Нечаса пресс-служба «Колорадо».

Нечас был выбран на драфте НХЛ 2017 года под общим 12-м номером «Каролиной Харрикейнз». 24 января 2025 года форвард был обменян в «Колорадо».

В нынешнем сезоне 26-летний нападающий сыграл 11 матчей, в которых забросил семь шайб и отдал шесть результативных передач. Всего в рамках Национальной хоккейной лиги Мартин провёл 452 игры, в которых записал на свой счёт 339 (131+208) очков.