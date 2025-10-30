Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Главный тренер «Динамо» ответил, будет ли оштрафован Пакетт после игры с «Северсталью»

Главный тренер «Динамо» ответил, будет ли оштрафован Пакетт после игры с «Северсталью»
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов после победы над «Северсталью» (3:0) оценил удаление нападающего Седрика Пакетта за оскорбление судей и неспортивное поведение.

Фонбет Чемпионат КХЛ
30 октября 2025, четверг. 19:00 МСК
Северсталь
Череповец
Окончен
0 : 3
Динамо М
Москва
0:1 Сикура – 02:51 (5x5)     0:2 Ожиганов (Сикура, Адамчук) – 39:43 (4x4)     0:3 Швец-Роговой (Слепышев) – 43:02 (5x5)    

– Что произошло с Пакеттом в середине третьего периода, когда он получил штраф и за оскорбление судей, и за неспортивное поведение.
– Что вы имеете в виду? Что произошло?

– Что он сказал судьям?
– Это к судьям вопрос. Я не слышал, что он сказал. То, что были эмоции, естественно. Мне надо ответить, что с ним произошло с медицинской точки зрения, с хоккейной точки зрения? На что обращать внимание?

– Будет ли он оштрафован?
– У нас есть внутренние поощрения, внутренние штрафы, как вы сказали. Разберём каждый эпизод, посмотрим. Мы понимаем, он человек, который всегда отдаётся, который всегда играет жёстко, иногда на грани правил. Скажу, что он не всегда нарушает правила. До этого у нас был О’Делл, [сейчас] Комтуа, Пакетт… Они жёсткие игроки. За жёсткость их иногда удаляют, иногда перехлёстывают эмоции. Ещё раз говорю, я не осуждаю ни судей, ни какие-то моменты, чтобы штрафов не прилетело. Пакетт у нас жёсткий игрок, ещё по лиге такие есть, они умеют играть жёстко, но так как у нас всё меньше в лиге силовых приёмов, любой силовой стал трактоваться уже как удаление, — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Материалы по теме
Кудашов – о системе «Динамо»: я не сторонник выходить и играть как на озере
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android