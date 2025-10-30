Главный тренер «Динамо» ответил, будет ли оштрафован Пакетт после игры с «Северсталью»

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов после победы над «Северсталью» (3:0) оценил удаление нападающего Седрика Пакетта за оскорбление судей и неспортивное поведение.

– Что произошло с Пакеттом в середине третьего периода, когда он получил штраф и за оскорбление судей, и за неспортивное поведение.

– Что вы имеете в виду? Что произошло?

– Что он сказал судьям?

– Это к судьям вопрос. Я не слышал, что он сказал. То, что были эмоции, естественно. Мне надо ответить, что с ним произошло с медицинской точки зрения, с хоккейной точки зрения? На что обращать внимание?

– Будет ли он оштрафован?

– У нас есть внутренние поощрения, внутренние штрафы, как вы сказали. Разберём каждый эпизод, посмотрим. Мы понимаем, он человек, который всегда отдаётся, который всегда играет жёстко, иногда на грани правил. Скажу, что он не всегда нарушает правила. До этого у нас был О’Делл, [сейчас] Комтуа, Пакетт… Они жёсткие игроки. За жёсткость их иногда удаляют, иногда перехлёстывают эмоции. Ещё раз говорю, я не осуждаю ни судей, ни какие-то моменты, чтобы штрафов не прилетело. Пакетт у нас жёсткий игрок, ещё по лиге такие есть, они умеют играть жёстко, но так как у нас всё меньше в лиге силовых приёмов, любой силовой стал трактоваться уже как удаление, — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

