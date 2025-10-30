Результаты матчей КХЛ на 30 октября 2025 года

Сегодня, 30 октября, продолжился регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги. Всего было сыграно три матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты встреч КХЛ на 30 октября 2025 года:

«Торпедо» – «Лада» — 2:0;

«Северсталь» – «Динамо» М — 0:3;

«Динамо» Мн – «Амур» — 6:2.

Западную конференцию Континентальной хоккейной лиги с 28 очками после 21 матча возглавляет череповецкая «Северсталь». Первое место в Восточной конференции КХЛ на данный момент занимает магнитогорский «Металлург», набравший 32 очка после 21 игры.

Регулярный чемпионат КХЛ завершится 20 марта. Плей-офф пройдёт с 23 марта по 23 мая 2026 года.