Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Результаты матчей КХЛ на 30 октября 2025 года

Результаты матчей КХЛ на 30 октября 2025 года
Комментарии

Сегодня, 30 октября, продолжился регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги. Всего было сыграно три матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты встреч КХЛ на 30 октября 2025 года:

«Торпедо» – «Лада» — 2:0;
«Северсталь» – «Динамо» М — 0:3;
«Динамо» Мн – «Амур» — 6:2.

Западную конференцию Континентальной хоккейной лиги с 28 очками после 21 матча возглавляет череповецкая «Северсталь». Первое место в Восточной конференции КХЛ на данный момент занимает магнитогорский «Металлург», набравший 32 очка после 21 игры.

Регулярный чемпионат КХЛ завершится 20 марта. Плей-офф пройдёт с 23 марта по 23 мая 2026 года.

Календарь КХЛ
Таблица КХЛ
Материалы по теме
Роман Евгения Кузнецова с «Металлургом» закончен?
Роман Евгения Кузнецова с «Металлургом» закончен?
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android