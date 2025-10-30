Результаты матчей ВХЛ на 30 октября 2025 года

Сегодня, 30 октября, прошли шесть матчей OLIMPBET Чемпионата России — ВХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня Всероссийской хоккейной лиги.

Результаты матчей ВХЛ на 30 октября 2025 года:

«Динамо-Алтай» – «Олимпия» — 2:3;

«Сокол» – «Торос» — 4:3 ОТ;

«Металлург» Нк – «Молот» — 5:1;

ХК «Норильск» – «Ижсталь» — 0:5;

СКА-ВМФ – «Кристалл» — 1:2;

«Динамо» СПб – «Дизель» — 2:1.

На данный момент сводную таблицу ВХЛ возглавляет новокузнецкий «Металлург», набравший 31 очко в 19 матчах. Второе место занимает «Магнитка» с 30 очками после 21 встречи. Тройку замыкает «Нефтяник» (29 очков в 20 матчах).