Дмитрий Квартальнов оценил домашнюю победу минского «Динамо» над «Амуром»

Главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов прокомментировал победный матч с «Амуром» (6:2).
«Хорошая игра. Все линии приняли участие в голах. Это позитивный момент. Готовимся дальше. Мороз в четвёртом звене? Забросил. Мог и больше, от него этого и ждём. Меняли сочетания из-за того, что ищем, будоражим ребят, чтобы они приносили пользу. И молодёжь сыграла хорошо. Хватало моментов, которые хотим видеть.
Просили команду больше бросать, потому что соперник устал в выездной серии? Мы многим вещам уделяем внимание, смотрим, как играет соперник. Хорошо, что забросили в первом периоде. Начали хорошо с первых минут, этому уделяли внимание. У соперника после поражений были реваншистские настроения. Зак [Фукале] помог, ведь в первом периоде соперник доставлял шайбу на ворота с каждого угла, были моменты. А то, что «Амур» проигрывал… Мы концентрируемся на своей игре», — цитирует Квартальнова сайт КХЛ.
- 30 октября 2025
-
23:15
-
23:07
-
23:00
-
22:50
-
22:34
-
22:22
-
22:21
-
22:11
-
21:49
-
21:34
-
21:20
-
21:11
-
20:46
-
20:23
-
20:05
-
20:02
-
19:47
-
19:29
-
19:10
-
18:48
-
18:31
-
18:19
-
18:00
-
17:49
-
17:30
-
17:12
-
16:50
-
16:34
-
16:17
-
16:00
-
15:50
-
15:40
-
15:27
-
15:12
-
14:45