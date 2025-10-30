Скидки
Дмитрий Квартальнов оценил домашнюю победу минского «Динамо» над «Амуром»

Дмитрий Квартальнов оценил домашнюю победу минского «Динамо» над «Амуром»
Комментарии

Главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов прокомментировал победный матч с «Амуром» (6:2).

Фонбет Чемпионат КХЛ
30 октября 2025, четверг. 19:10 МСК
Динамо Мн
Минск
Окончен
6 : 2
Амур
Хабаровск
1:0 Сотишвили (Стась) – 06:48 (5x5)     2:0 Усов (Диц) – 14:42 (5x5)     3:0 Бориков (Шипачёв, Брук) – 20:51 (5x5)     3:1 Коротких (Лихачёв, Дыбленко) – 32:46 (5x4)     4:1 Мороз (Брук) – 34:36 (5x5)     5:1 Лайл (Пинчук, Энас) – 40:26 (5x5)     6:1 Мороз (Фукале) – 56:04 (5x4)     6:2 Лихачёв (Талалуев, Соловьёв) – 58:15 (5x5)    

«Хорошая игра. Все линии приняли участие в голах. Это позитивный момент. Готовимся дальше. Мороз в четвёртом звене? Забросил. Мог и больше, от него этого и ждём. Меняли сочетания из-за того, что ищем, будоражим ребят, чтобы они приносили пользу. И молодёжь сыграла хорошо. Хватало моментов, которые хотим видеть.

Просили команду больше бросать, потому что соперник устал в выездной серии? Мы многим вещам уделяем внимание, смотрим, как играет соперник. Хорошо, что забросили в первом периоде. Начали хорошо с первых минут, этому уделяли внимание. У соперника после поражений были реваншистские настроения. Зак [Фукале] помог, ведь в первом периоде соперник доставлял шайбу на ворота с каждого угла, были моменты. А то, что «Амур» проигрывал… Мы концентрируемся на своей игре», — цитирует Квартальнова сайт КХЛ.

