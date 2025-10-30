Дмитрий Квартальнов оценил домашнюю победу минского «Динамо» над «Амуром»

Главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов прокомментировал победный матч с «Амуром» (6:2).

«Хорошая игра. Все линии приняли участие в голах. Это позитивный момент. Готовимся дальше. Мороз в четвёртом звене? Забросил. Мог и больше, от него этого и ждём. Меняли сочетания из-за того, что ищем, будоражим ребят, чтобы они приносили пользу. И молодёжь сыграла хорошо. Хватало моментов, которые хотим видеть.

Просили команду больше бросать, потому что соперник устал в выездной серии? Мы многим вещам уделяем внимание, смотрим, как играет соперник. Хорошо, что забросили в первом периоде. Начали хорошо с первых минут, этому уделяли внимание. У соперника после поражений были реваншистские настроения. Зак [Фукале] помог, ведь в первом периоде соперник доставлял шайбу на ворота с каждого угла, были моменты. А то, что «Амур» проигрывал… Мы концентрируемся на своей игре», — цитирует Квартальнова сайт КХЛ.