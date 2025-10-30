Десятков: у «Лады» дисбаланс внутри, есть игроки, которые «по нулям едут»

Главный тренер «Лады» Павел Десятков рассказал о поражении от нижегородского «Торпедо» (0:2).

«Результат игры закономерен. У нас сегодня на площадке отсутствовали нападающие. С нулём заброшенных шайб и с такой агрессией в атаке очень сложно играть. У нас дисбаланс внутри команды. У нас есть игроки, которые набрали хоть немножко очков, а есть такие, что «по нулям едут». Мы сегодня при счёте 0:2 встрепенулись и стали играть лучше, чем при счёте 0:1. Силы-то оказывается есть. Большинства сегодня не хватило. Нужно было делать «обраточку» сопернику. Удалений много нахватали бестолковых. Нужно усиление во всех линиях.

Да, ребята стараются, но как говорил Геннадий Цыгуров: «Стараться мало, надо мочь. За вашу зарплату любой человек будет очень стараться, но не сможет. А вы профессионалы, вы должны мочь». Иван Бочаров выполняет свою работу и даёт нам шанс. Мы пока не можем отплатить ему тем же», — цитирует Десяткова сайт КХЛ.