Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Десятков: у «Лады» дисбаланс внутри, есть игроки, которые «по нулям едут»

Десятков: у «Лады» дисбаланс внутри, есть игроки, которые «по нулям едут»
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Лады» Павел Десятков рассказал о поражении от нижегородского «Торпедо» (0:2).

Фонбет Чемпионат КХЛ
30 октября 2025, четверг. 19:00 МСК
Торпедо
Нижний Новгород
Окончен
2 : 0
Лада
Тольятти
1:0 Летунов (Соколов, Alexei Kruchinin) – 04:46 (5x4)     2:0 Яремчук (Атанасов) – 48:37 (5x5)    

«Результат игры закономерен. У нас сегодня на площадке отсутствовали нападающие. С нулём заброшенных шайб и с такой агрессией в атаке очень сложно играть. У нас дисбаланс внутри команды. У нас есть игроки, которые набрали хоть немножко очков, а есть такие, что «по нулям едут». Мы сегодня при счёте 0:2 встрепенулись и стали играть лучше, чем при счёте 0:1. Силы-то оказывается есть. Большинства сегодня не хватило. Нужно было делать «обраточку» сопернику. Удалений много нахватали бестолковых. Нужно усиление во всех линиях.

Да, ребята стараются, но как говорил Геннадий Цыгуров: «Стараться мало, надо мочь. За вашу зарплату любой человек будет очень стараться, но не сможет. А вы профессионалы, вы должны мочь». Иван Бочаров выполняет свою работу и даёт нам шанс. Мы пока не можем отплатить ему тем же», — цитирует Десяткова сайт КХЛ.

Материалы по теме
Видео
«Торпедо» четвёртый раз в сезоне победило тольяттинскую «Ладу»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android