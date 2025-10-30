Результаты матчей МХЛ на 30 октября 2025 года

Сегодня, 30 октября, прошли три матча регулярного OLIMPBET Чемпионата МХЛ сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей МХЛ на 30 октября 2025 года:

«Сахалинские Акулы» – «Тайфун» — 0:3;

«Сибирские Снайперы» – МХК «Молот» — 5:2;

«Спутник» – «Тюменский Легион» — 2:3 Б.

«Золотой» дивизион Западной конференции возглавляет «Локо» с 31 очками после 17 игр. Первое место в «Золотом» дивизионе Восточной конференции занимают «Стальные Лисы», набравшие 31 очко после 18 матчей. Напомним, регулярный чемпионат Молодёжной хоккейной лиги завершится 22 марта.