Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Это хороший раздражитель». Квартальнов — об играх минского «Динамо» с ЦСКА и «Ак Барсом»

«Это хороший раздражитель». Квартальнов — об играх минского «Динамо» с ЦСКА и «Ак Барсом»
Комментарии

Главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов после победного матча с «Амуром» (6:2) поделился ожиданиями от матчей с ЦСКА (3 ноября) и «Ак Барсом» (6 ноября) — клубами, где специалист работал ранее.

Фонбет Чемпионат КХЛ
30 октября 2025, четверг. 19:10 МСК
Динамо Мн
Минск
Окончен
6 : 2
Амур
Хабаровск
1:0 Сотишвили (Стась) – 06:48 (5x5)     2:0 Усов (Диц) – 14:42 (5x5)     3:0 Бориков (Шипачёв, Брук) – 20:51 (5x5)     3:1 Коротких (Лихачёв, Дыбленко) – 32:46 (5x4)     4:1 Мороз (Брук) – 34:36 (5x5)     5:1 Лайл (Пинчук, Энас) – 40:26 (5x5)     6:1 Мороз (Фукале) – 56:04 (5x4)     6:2 Лихачёв (Талалуев, Соловьёв) – 58:15 (5x5)    

— Следующие матчи у вас с ЦСКА и «Ак Барсом», командами, где вы раньше работали. Это придает особую мотивацию обыграть соперников?
— На протяжении чемпионата много игр. Любому тренеру приятно обыграть команду, где он работал раньше. Но за любую победу получаешь два очка. Тут есть и стратегические нюансы. Впереди большие игры. Это хороший раздражитель. Нам хочется видеть команду на том уровне, который ждём, — приводит слова Квартальнова пресс-служба «Динамо».

Материалы по теме
Дмитрий Квартальнов оценил домашнюю победу минского «Динамо» над «Амуром»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android