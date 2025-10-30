«Это хороший раздражитель». Квартальнов — об играх минского «Динамо» с ЦСКА и «Ак Барсом»

Главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов после победного матча с «Амуром» (6:2) поделился ожиданиями от матчей с ЦСКА (3 ноября) и «Ак Барсом» (6 ноября) — клубами, где специалист работал ранее.

— Следующие матчи у вас с ЦСКА и «Ак Барсом», командами, где вы раньше работали. Это придает особую мотивацию обыграть соперников?

— На протяжении чемпионата много игр. Любому тренеру приятно обыграть команду, где он работал раньше. Но за любую победу получаешь два очка. Тут есть и стратегические нюансы. Впереди большие игры. Это хороший раздражитель. Нам хочется видеть команду на том уровне, который ждём, — приводит слова Квартальнова пресс-служба «Динамо».