«Это хороший раздражитель». Квартальнов — об играх минского «Динамо» с ЦСКА и «Ак Барсом»
Главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов после победного матча с «Амуром» (6:2) поделился ожиданиями от матчей с ЦСКА (3 ноября) и «Ак Барсом» (6 ноября) — клубами, где специалист работал ранее.
Фонбет Чемпионат КХЛ
30 октября 2025, четверг. 19:10 МСК
Динамо Мн
Минск
Окончен
6 : 2
Амур
Хабаровск
1:0 Сотишвили (Стась) – 06:48 (5x5) 2:0 Усов (Диц) – 14:42 (5x5) 3:0 Бориков (Шипачёв, Брук) – 20:51 (5x5) 3:1 Коротких (Лихачёв, Дыбленко) – 32:46 (5x4) 4:1 Мороз (Брук) – 34:36 (5x5) 5:1 Лайл (Пинчук, Энас) – 40:26 (5x5) 6:1 Мороз (Фукале) – 56:04 (5x4) 6:2 Лихачёв (Талалуев, Соловьёв) – 58:15 (5x5)
— Следующие матчи у вас с ЦСКА и «Ак Барсом», командами, где вы раньше работали. Это придает особую мотивацию обыграть соперников?
— На протяжении чемпионата много игр. Любому тренеру приятно обыграть команду, где он работал раньше. Но за любую победу получаешь два очка. Тут есть и стратегические нюансы. Впереди большие игры. Это хороший раздражитель. Нам хочется видеть команду на том уровне, который ждём, — приводит слова Квартальнова пресс-служба «Динамо».
