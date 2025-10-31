«Я подумал: «Что за ерунда?». Овечкин – о запрете тонированных визоров в НХЛ

Российский форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин вспомнил, как в НХЛ запретили его тонированный визор.

«Да, по-моему, это Мартин Бродо сказал, что он не видит моих глаз. А я подумал: «Что за ерунда? Видеть мои глаза? Я стою на синей линии — ты будешь смотреть на мои глаза?». Странная ситуация, но, кажется, Гэри Беттман сказал: «Ладно, больше никаких тонированных визоров для Ови». Ну, окей, как скажете», — приводит слова Овечкина Russian Machine Never Breaks со ссылкой на подкаст Hockey Lifers.

На старте своей карьеры в Национальной хоккейной лиге Овечкин играл в шнурках жёлтого цвета, а его визор на шлеме был затонирован.