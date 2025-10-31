Скидки
«Ты мой любимый игрок!» Сергачёв поздравил Кучерова с достижением 1000+ очков в НХЛ

«Ты мой любимый игрок!» Сергачёв поздравил Кучерова с достижением 1000+ очков в НХЛ
В американской Тампе на стадионе «Бенчмарк Интернейшнл-Арена» перед матчем регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Даллас Старз» состоялась церемония чествования достижения нападающего «молний» Никиты Кучерова 1000+ очков в североамериканской лиге.

Перед игрой на арене показали специальные видеопоздравления от Александра Овечкина, Сергея Фёдорова, Владислава Наместникова, Стива Айзермана, Михаила Сергачёва, Ондржея Палата, Тайлера Джонсона и Стивена Стэмкоса. Отметим, защитник «Юты Мамонт» Сергачёв в своём видеообращении к Кучерову сказал: «Ты мой любимый игрок!»

Всего за карьеру в лиге в рамках регулярок у 32-летнего Кучерова 1004 (361+643) очка в 809 играх.

На момент написания новости идёт первый период встречи. Счёт ничейный — 0:0.

Кучеров во время отпуска проводит тренировки на льду:

