Главная Хоккей Новости

Тренер «Вашингтона» высказался о проблемах команды на старте сезона НХЛ

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери высказался о проблемах в игре команды в нынешнем сезоне НХЛ.

«Да, это то, о чём мы много говорили. Основные показатели есть, видео есть — мы делаем много правильных вещей. Есть моменты, которые можно улучшить, пока мы проходим через период, когда некоторые ребята не реализуют моменты с высокой эффективностью. Думаю, именно это сейчас и есть основное различие.

Мы не реализуем моменты с высоким процентом, и что это значит? Это значит, что когда мы выходим два в одного или находимся один на один с вратарём, в прошлом сезоне во многих таких случаях шайба оказывалась в воротах. В этом году, в первых десяти матчах, такого происходит гораздо реже. Но ничего страшного — можно выигрывать и забивать даже без высокой реализации», — приводит слова Карбери Russian Machine Never Breaks.

На данный момент «Вашингтон» занимает шестое место в турнирной таблице Восточной конференции, записав в свой актив 12 очков.

