Никишин подрался с американским нападающим во время матча НХЛ

В эти минуты в Роли на стадионе «Леново Центр» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Каролина Харрикейнз» принимает «Нью-Йорк Айлендерс».

На момент написания новости завершился первый период. Счёт 3:1 в пользу хозяев. В одном из эпизодов российский защитник Александр Никишин подрался с американским форвардом Кайлом Маклином. В итоге оба игрока получили двухминутные штрафы за грубость.

ВИДЕО

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

В нынешнем сезоне Никишин принял участие в девяти матчах, в которых записал в свой актив один гол и три результативные передачи.