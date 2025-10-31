Скидки
Никишин подрался с американским нападающим во время матча НХЛ

Никишин подрался с американским нападающим во время матча НХЛ
Комментарии

В эти минуты в Роли на стадионе «Леново Центр» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Каролина Харрикейнз» принимает «Нью-Йорк Айлендерс».

НХЛ — регулярный чемпионат
31 октября 2025, пятница. 02:30 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
2-й период
3 : 1
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
1:0 Надо – 02:33     2:0 Райлли – 05:21 (sh)     3:0 Мартинук (Стаал, Свечников) – 10:21     3:1 Шефер (Палмьери, Друен) – 13:20 (pp)    

На момент написания новости завершился первый период. Счёт 3:1 в пользу хозяев. В одном из эпизодов российский защитник Александр Никишин подрался с американским форвардом Кайлом Маклином. В итоге оба игрока получили двухминутные штрафы за грубость.

ВИДЕО

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

В нынешнем сезоне Никишин принял участие в девяти матчах, в которых записал в свой актив один гол и три результативные передачи.

Комментарии
