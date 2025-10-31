Капризов повторил редкое достижение в составе «Миннесоты», ранее покорявшееся двум игрокам

В эти минуты в Сент-Поле на стадионе «Эксел Энерджи-центр» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Миннесота Уайлд» принимает «Питтсбург Пингвинз».

На момент написания новости проходит второй период. Счёт в матче 1:1. В составе «Миннесоты» гол забил российский нападающий Кирилл Капризов.

Капризов стал третьим игроком в истории «Миннесоты Уайлд», который набирал очки в каждом из первых шести домашних матчей команды с начала сезона. До него это удавалось Матсу Цуккарелло (11 матчей в сезоне 2023/2024) и Пьеру-Марку Бушару (6 матчей в сезоне 2005/2006).