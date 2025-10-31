Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Капризов повторил редкое достижение в составе «Миннесоты», ранее покорявшееся двум игрокам

Капризов повторил редкое достижение в составе «Миннесоты», ранее покорявшееся двум игрокам
Комментарии

В эти минуты в Сент-Поле на стадионе «Эксел Энерджи-центр» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Миннесота Уайлд» принимает «Питтсбург Пингвинз».

НХЛ — регулярный чемпионат
31 октября 2025, пятница. 03:00 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
2-й период
1 : 1
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
1:0 Капризов (Юханссон, Росси) – 10:16     1:1 Ши (Новак, Летанг) – 22:18    

На момент написания новости проходит второй период. Счёт в матче 1:1. В составе «Миннесоты» гол забил российский нападающий Кирилл Капризов.

Капризов стал третьим игроком в истории «Миннесоты Уайлд», который набирал очки в каждом из первых шести домашних матчей команды с начала сезона. До него это удавалось Матсу Цуккарелло (11 матчей в сезоне 2023/2024) и Пьеру-Марку Бушару (6 матчей в сезоне 2005/2006).

Материалы по теме
Главный тренер «Миннесоты» встретится с Кириллом Капризовым, чтобы обсудить потери игрока
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android