20 сейвов Василевского помогли «Тампе» обыграть «Даллас» в овертайме. Кучеров — без очков

В ночь с 30 на 31 октября мск на льду «Бенчмарк Интернейшнл-Арена» в американской Тампе завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2025/2026 между клубами «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Даллас Старз». Хозяева льда выиграли встречу в овертайме — 2:1.

В составе «Тампы» голами отметились Брэндон Хагель и Энтони Чирелли. Российский нападающий Никита Кучеров очков в матче не набрал. На счету голкипера Андрея Василевского 20 сейвов. У «Далласа» шайбу забросил Адам Эрни. Защитник Илья Любушкин завершил встречу без результативных действий.

«Тампа» начнёт выездную серию и сыграет в следующем матче с «Ютой Мамонт». «Даллас» встретится в гостях с «Флоридой Пантерз». Обе встречи пройдут 2 ноября.

