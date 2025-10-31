Скидки
Тампа-Бэй Лайтнинг — Даллас Старз, результат матча 31 октября 2025, счёт 2:1 ОТ, регулярный чемпионат НХЛ 2025/2026, Кучеров

20 сейвов Василевского помогли «Тампе» обыграть «Даллас» в овертайме. Кучеров — без очков
В ночь с 30 на 31 октября мск на льду «Бенчмарк Интернейшнл-Арена» в американской Тампе завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2025/2026 между клубами «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Даллас Старз». Хозяева льда выиграли встречу в овертайме — 2:1.

НХЛ — регулярный чемпионат
31 октября 2025, пятница. 02:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
2 : 1
ОТ
Даллас Старз
Даллас
1:0 Хагель (Гонсалвес, Д'Астус) – 35:02 (pp)     1:1 Эрни (Петрович, Факса) – 42:03     2:1 Чирелли – 62:36    

В составе «Тампы» голами отметились Брэндон Хагель и Энтони Чирелли. Российский нападающий Никита Кучеров очков в матче не набрал. На счету голкипера Андрея Василевского 20 сейвов. У «Далласа» шайбу забросил Адам Эрни. Защитник Илья Любушкин завершил встречу без результативных действий.

«Тампа» начнёт выездную серию и сыграет в следующем матче с «Ютой Мамонт». «Даллас» встретится в гостях с «Флоридой Пантерз». Обе встречи пройдут 2 ноября.

