Шайба Артёма Зуба помогла «Оттаве» уйти от поражения в матче НХЛ с «Калгари»
В ночь с 30 на 31 октября мск на льду «Канадиен Тайр-центр» в столице Канады — Оттавы завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2025/2026 между клубами «Оттава Сенаторз» и «Калгари Флэймз». Хозяева льда выиграли встречу в серии буллитов — 4:3.
НХЛ — регулярный чемпионат
31 октября 2025, пятница. 02:00 МСК
Оттава Сенаторз
Оттава
Окончен
4 : 3
Б
Калгари Флэймз
Калгари
0:1 Шарангович (Фараби, Уигар) – 05:51 (pp) 1:1 Эллер (Пинто, Шабо) – 07:37 (sh) 1:2 Коронато (Фрост, Андерссон) – 15:53 (pp) 2:2 Зуб (Эллер, Батерсон) – 42:36 2:3 Кадри (Юбердо) – 48:16 3:3 Сандерсон (Штюцле, Спенс) – 57:11 4:3 Батерсон – 65:00
У хозяев отличились Ларс Эллер (1+1), Джейк Сандерсон и российский защитник Артём Зуб. Победный буллит записал на свой счёт Дрейк Батерсон. В составе «Калгари» голами отметились Мэтт Коронато, Назем Кадри и белорусский форвард Егор Шарангович.
«Оттава» начнёт выездную серию и сыграет с «Монреаль Канадиенс» 2 ноября. «Калгари» продолжит серию гостевых матчей и встретится с «Нэшвилл Предаторз» 1 ноября.
