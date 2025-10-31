Шайба Артёма Зуба помогла «Оттаве» уйти от поражения в матче НХЛ с «Калгари»

В ночь с 30 на 31 октября мск на льду «Канадиен Тайр-центр» в столице Канады — Оттавы завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2025/2026 между клубами «Оттава Сенаторз» и «Калгари Флэймз». Хозяева льда выиграли встречу в серии буллитов — 4:3.

У хозяев отличились Ларс Эллер (1+1), Джейк Сандерсон и российский защитник Артём Зуб. Победный буллит записал на свой счёт Дрейк Батерсон. В составе «Калгари» голами отметились Мэтт Коронато, Назем Кадри и белорусский форвард Егор Шарангович.

«Оттава» начнёт выездную серию и сыграет с «Монреаль Канадиенс» 2 ноября. «Калгари» продолжит серию гостевых матчей и встретится с «Нэшвилл Предаторз» 1 ноября.

