Главная Хоккей Новости

Филадельфия – Нэшвилл, результат матча 31 октября 2025, счет 4:1, регулярный чемпионат НХЛ 2025/2026

Две передачи Мичкова помогли «Филадельфии» обыграть «Нэшвилл»
Комментарии

Завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Филадельфия Флайерз» принимал «Нэшвилл Предаторз». Встреча прошла в Филадельфии на стадионе «Иксфинити Мобайл Арена» и закончилась победой хозяев со счётом 4:1.

НХЛ — регулярный чемпионат
31 октября 2025, пятница. 02:00 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Окончен
4 : 1
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
1:0 Зеграс (Мичков, Типпетт) – 32:45     2:0 Драйсдейл (Мичков, Зеграс) – 35:41     2:1 Вуд (Бантинг, Хаула) – 38:03     3:1 Зеграс (Йорк, Кейтс) – 47:00 (pp)     4:1 Конечны (Дворак) – 55:54    

В составе «Филадельфии» забивали Тревор Зеграс (дважды), Джейми Драйсдейл и Трэвис Конечны. Российский нападающий Матвей Мичков отметился двумя результативными передачами.

Единственную шайбу за «Нэшвилл» забросил Мэттью Вуд.

В следующем матче регулярного чемпионата «Филадельфия» встретится с «Торонто Мэйпл Лифс», а «Нэшвилл» сыграет с «Калгари Флэймз». Матчи пройдут 2 и 1 ноября соответственно.

