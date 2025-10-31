Две передачи Мичкова помогли «Филадельфии» обыграть «Нэшвилл»
Поделиться
Завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Филадельфия Флайерз» принимал «Нэшвилл Предаторз». Встреча прошла в Филадельфии на стадионе «Иксфинити Мобайл Арена» и закончилась победой хозяев со счётом 4:1.
НХЛ — регулярный чемпионат
31 октября 2025, пятница. 02:00 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Окончен
4 : 1
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
1:0 Зеграс (Мичков, Типпетт) – 32:45 2:0 Драйсдейл (Мичков, Зеграс) – 35:41 2:1 Вуд (Бантинг, Хаула) – 38:03 3:1 Зеграс (Йорк, Кейтс) – 47:00 (pp) 4:1 Конечны (Дворак) – 55:54
В составе «Филадельфии» забивали Тревор Зеграс (дважды), Джейми Драйсдейл и Трэвис Конечны. Российский нападающий Матвей Мичков отметился двумя результативными передачами.
Единственную шайбу за «Нэшвилл» забросил Мэттью Вуд.
В следующем матче регулярного чемпионата «Филадельфия» встретится с «Торонто Мэйпл Лифс», а «Нэшвилл» сыграет с «Калгари Флэймз». Матчи пройдут 2 и 1 ноября соответственно.
Комментарии
- 31 октября 2025
-
04:57
-
04:48
-
04:38
-
04:19
-
03:34
-
02:54
-
02:33
-
01:50
- 30 октября 2025
-
23:50
-
23:46
-
23:40
-
23:30
-
23:15
-
23:07
-
23:00
-
22:50
-
22:34
-
22:22
-
22:21
-
22:11
-
21:49
-
21:34
-
21:20
-
21:11
-
20:46
-
20:23
-
20:05
-
20:02
-
19:47
-
19:29
-
19:10
-
18:48
-
18:31
-
18:19
-
18:00