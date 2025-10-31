Две передачи Мичкова помогли «Филадельфии» обыграть «Нэшвилл»

Завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Филадельфия Флайерз» принимал «Нэшвилл Предаторз». Встреча прошла в Филадельфии на стадионе «Иксфинити Мобайл Арена» и закончилась победой хозяев со счётом 4:1.

В составе «Филадельфии» забивали Тревор Зеграс (дважды), Джейми Драйсдейл и Трэвис Конечны. Российский нападающий Матвей Мичков отметился двумя результативными передачами.

Единственную шайбу за «Нэшвилл» забросил Мэттью Вуд.

В следующем матче регулярного чемпионата «Филадельфия» встретится с «Торонто Мэйпл Лифс», а «Нэшвилл» сыграет с «Калгари Флэймз». Матчи пройдут 2 и 1 ноября соответственно.