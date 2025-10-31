Гол и пас Свечникова помогли «Каролине» уверенно обыграть «Айлендерс»

В ночь с 30 на 31 октября мск на льду «Леново Центр» в американской Роли завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2025/2026 между клубами «Каролина Харрикейнз» и «Нью-Йорк Айлендерс». Хозяева льда выиграли встречу со счётом 6:2.

В составе победителей заброшенные шайбы в свой актив записали Брэдли Надо, Джордан Мартинук, Майк Райлли, Джексон Блейк, Логан Стэнковен, а также российский форвард Андрей Свечников. На его счету также результативный пас.

У гостей сегодня забивали Мэттью Шефер и Симон Хольмстрём.

«Каролина» вышла на пятое место Восточной конференции с 14 очками, а «Айлендерс» замыкает таблицу с 9 баллами.