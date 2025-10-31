Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Гол и пас Свечникова помогли «Каролине» уверенно обыграть «Айлендерс»

Гол и пас Свечникова помогли «Каролине» уверенно обыграть «Айлендерс»
Комментарии

В ночь с 30 на 31 октября мск на льду «Леново Центр» в американской Роли завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2025/2026 между клубами «Каролина Харрикейнз» и «Нью-Йорк Айлендерс». Хозяева льда выиграли встречу со счётом 6:2.

НХЛ — регулярный чемпионат
31 октября 2025, пятница. 02:30 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
6 : 2
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
1:0 Надо – 02:33     2:0 Райлли – 05:21 (sh)     3:0 Мартинук (Стаал, Свечников) – 10:21     3:1 Шефер (Палмьери, Друен) – 13:20 (pp)     4:1 Блейк (Холл, Бусси) – 41:51     4:2 Хольмстрём (Деанджело) – 50:48     5:2 Свечников (Никишин, Стэнковен) – 50:59     6:2 Стэнковен (Элерс) – 59:49    

В составе победителей заброшенные шайбы в свой актив записали Брэдли Надо, Джордан Мартинук, Майк Райлли, Джексон Блейк, Логан Стэнковен, а также российский форвард Андрей Свечников. На его счету также результативный пас.

У гостей сегодня забивали Мэттью Шефер и Симон Хольмстрём.

«Каролина» вышла на пятое место Восточной конференции с 14 очками, а «Айлендерс» замыкает таблицу с 9 баллами.

Турнирная таблица НХЛ
Календарь НХЛ
Материалы по теме
Видео
Андрей Свечников набрал первое очко в сезоне НХЛ, забросив шайбу в девятом матче
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android