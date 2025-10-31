Гол и пас Свечникова помогли «Каролине» уверенно обыграть «Айлендерс»
Поделиться
В ночь с 30 на 31 октября мск на льду «Леново Центр» в американской Роли завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2025/2026 между клубами «Каролина Харрикейнз» и «Нью-Йорк Айлендерс». Хозяева льда выиграли встречу со счётом 6:2.
НХЛ — регулярный чемпионат
31 октября 2025, пятница. 02:30 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
6 : 2
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
1:0 Надо – 02:33 2:0 Райлли – 05:21 (sh) 3:0 Мартинук (Стаал, Свечников) – 10:21 3:1 Шефер (Палмьери, Друен) – 13:20 (pp) 4:1 Блейк (Холл, Бусси) – 41:51 4:2 Хольмстрём (Деанджело) – 50:48 5:2 Свечников (Никишин, Стэнковен) – 50:59 6:2 Стэнковен (Элерс) – 59:49
В составе победителей заброшенные шайбы в свой актив записали Брэдли Надо, Джордан Мартинук, Майк Райлли, Джексон Блейк, Логан Стэнковен, а также российский форвард Андрей Свечников. На его счету также результативный пас.
У гостей сегодня забивали Мэттью Шефер и Симон Хольмстрём.
«Каролина» вышла на пятое место Восточной конференции с 14 очками, а «Айлендерс» замыкает таблицу с 9 баллами.
Комментарии
- 31 октября 2025
-
05:53
-
05:39
-
05:31
-
04:57
-
04:48
-
04:38
-
04:19
-
03:34
-
02:54
-
02:33
-
01:50
- 30 октября 2025
-
23:50
-
23:46
-
23:40
-
23:30
-
23:15
-
23:07
-
23:00
-
22:50
-
22:34
-
22:22
-
22:21
-
22:11
-
21:49
-
21:34
-
21:20
-
21:11
-
20:46
-
20:23
-
20:05
-
20:02
-
19:47
-
19:29
-
19:10
-
18:48