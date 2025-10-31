Ассист Малкина помог «Питтсбургу» обыграть «Миннесоту». У Капризова — гол

В ночь с 30 на 31 октября мск на льду «Эксел Энерджи-центр» в американской Сент-Поле завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2025/2026 между клубами «Миннесота Уайлд» и «Питтсбург Пингвинз». Гости льда выиграли встречу со счётом 4:1.

Голы в составе победителей на свой счёт записали Райан Ши, Брайан Раст, Бенжамин Киндел, а также Энтони Манта. Российский форвард Евгений Малкин отметился ассистом.

Автором единственной шайбы «Миннесоты» стал ещё один российский нападающий Кирилл Капризов.

«Питтсбург» возглавил турнирную таблицу Востока с 18 очками. «Миннесота» идёт на 13-м месте на Западе — 9 очков.