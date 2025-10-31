Ассист Малкина помог «Питтсбургу» обыграть «Миннесоту». У Капризова — гол
В ночь с 30 на 31 октября мск на льду «Эксел Энерджи-центр» в американской Сент-Поле завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2025/2026 между клубами «Миннесота Уайлд» и «Питтсбург Пингвинз». Гости льда выиграли встречу со счётом 4:1.
НХЛ — регулярный чемпионат
31 октября 2025, пятница. 03:00 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Окончен
1 : 4
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
1:0 Капризов (Юханссон, Росси) – 10:16 1:1 Ши (Новак, Летанг) – 22:18 1:2 Раст (Ши, Летанг) – 46:29 1:3 Киндел – 47:30 (pp) 1:4 Манта – 57:18
Голы в составе победителей на свой счёт записали Райан Ши, Брайан Раст, Бенжамин Киндел, а также Энтони Манта. Российский форвард Евгений Малкин отметился ассистом.
Автором единственной шайбы «Миннесоты» стал ещё один российский нападающий Кирилл Капризов.
«Питтсбург» возглавил турнирную таблицу Востока с 18 очками. «Миннесота» идёт на 13-м месте на Западе — 9 очков.
