Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Гол Наместникова помог «Виннипегу» обыграть «Чикаго» в НХЛ

Гол Наместникова помог «Виннипегу» обыграть «Чикаго» в НХЛ
Комментарии

В ночь с 30 на 31 октября мск на льду стадиона «Канада Лайф-центр» в канадском Виннипеге завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2025/2026 между клубами «Виннипег Джетс» и «Чикаго Блэкхоукс». Хозяева выиграли встречу со счётом 6:3.

НХЛ — регулярный чемпионат
31 октября 2025, пятница. 03:00 МСК
Виннипег Джетс
Виннипег
Окончен
6 : 3
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
1:0 Наместников (Нюквист, Нидеррайтер) – 01:42 (pp)     1:1 Терявяйнен (Мёрфи) – 08:57     2:1 Виларди (Шайфли, Коннор) – 16:56     3:1 Шайфли (Коннор) – 21:54     4:1 Виларди (Демело, Моррисси) – 31:19     5:1 Моррисси (Тэйвз, Демело) – 50:12     5:2 Власик – 53:02     5:3 Бураковски (Бедард, Левшунов) – 55:03     6:3 Коннор (Шайфли, Виларди) – 57:19    

В составе победителей сегодня забивали российский нападающий Владислав Наместников, Габриэль Виларди (дубль), Марк Шайфли и Джош Моррисси.

У гостей заброшенные шайбы в свой актив записали Теуво Терявяйнен, Алекс Власик, а также Андре Бураковски.

«Виннипег» вышел на второе место Запада с 16 очками, а «Чикаго» идёт на 9-й строчке с 12 баллами.

Материалы по теме
Видео
Яков Тренин нанёс травму Владиславу Наместникову, толкнув соотечественника на борт
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android