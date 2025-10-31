Гол Наместникова помог «Виннипегу» обыграть «Чикаго» в НХЛ
В ночь с 30 на 31 октября мск на льду стадиона «Канада Лайф-центр» в канадском Виннипеге завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2025/2026 между клубами «Виннипег Джетс» и «Чикаго Блэкхоукс». Хозяева выиграли встречу со счётом 6:3.
НХЛ — регулярный чемпионат
31 октября 2025, пятница. 03:00 МСК
Виннипег Джетс
Виннипег
Окончен
6 : 3
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
1:0 Наместников (Нюквист, Нидеррайтер) – 01:42 (pp) 1:1 Терявяйнен (Мёрфи) – 08:57 2:1 Виларди (Шайфли, Коннор) – 16:56 3:1 Шайфли (Коннор) – 21:54 4:1 Виларди (Демело, Моррисси) – 31:19 5:1 Моррисси (Тэйвз, Демело) – 50:12 5:2 Власик – 53:02 5:3 Бураковски (Бедард, Левшунов) – 55:03 6:3 Коннор (Шайфли, Виларди) – 57:19
В составе победителей сегодня забивали российский нападающий Владислав Наместников, Габриэль Виларди (дубль), Марк Шайфли и Джош Моррисси.
У гостей заброшенные шайбы в свой актив записали Теуво Терявяйнен, Алекс Власик, а также Андре Бураковски.
«Виннипег» вышел на второе место Запада с 16 очками, а «Чикаго» идёт на 9-й строчке с 12 баллами.
