Гол Наместникова помог «Виннипегу» обыграть «Чикаго» в НХЛ

В ночь с 30 на 31 октября мск на льду стадиона «Канада Лайф-центр» в канадском Виннипеге завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2025/2026 между клубами «Виннипег Джетс» и «Чикаго Блэкхоукс». Хозяева выиграли встречу со счётом 6:3.

В составе победителей сегодня забивали российский нападающий Владислав Наместников, Габриэль Виларди (дубль), Марк Шайфли и Джош Моррисси.

У гостей заброшенные шайбы в свой актив записали Теуво Терявяйнен, Алекс Власик, а также Андре Бураковски.

«Виннипег» вышел на второе место Запада с 16 очками, а «Чикаго» идёт на 9-й строчке с 12 баллами.