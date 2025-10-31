Скидки
Евгений Малкин установил рекорд века в НХЛ. В последний раз такое делали 55 лет назад

39-летний российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин отличился результативной передай в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Миннесотой Уайлд» (4:1) и снова вписал своё имя в историю.

НХЛ — регулярный чемпионат
31 октября 2025, пятница. 03:00 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Окончен
1 : 4
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
1:0 Капризов (Юханссон, Росси) – 10:16     1:1 Ши (Новак, Летанг) – 22:18     1:2 Раст (Ши, Летанг) – 46:29     1:3 Киндел – 47:30 (pp)     1:4 Манта – 57:18    

Малкин принял участие в голе Бенжамина Киндела и довёл свои показатели сезона-2025/26 до 17 очков (3+14) — это лучший результат среди игроков в возрасте 39 лет за первые двенадцать матчей сезона за последние 55 лет и повторение второго показателя в истории лиги.

Напомним, в этом матче также отличился другой российский форвард Кирилл Капризов — он стал автором единственной шайбы «Миннесоты».

Лемье поздравил Кросби, Малкина, Летанга с 20-м сезоном

Ассист Малкина помог «Питтсбургу» обыграть «Миннесоту». У Капризова — гол
