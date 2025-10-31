Видео шедеврального гола Андрея Свечникова с сольным проходом через всю площадку
Российский форвард «Каролины Харрикейнз» Андрей Свечников стал автором красивого гола в матче регулрного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Нью-Йорк Айлендерс» (6:2).
НХЛ — регулярный чемпионат
31 октября 2025, пятница. 02:30 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
6 : 2
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
1:0 Надо – 02:33 2:0 Райлли – 05:21 (sh) 3:0 Мартинук (Стаал, Свечников) – 10:21 3:1 Шефер (Палмьери, Друен) – 13:20 (pp) 4:1 Блейк (Холл, Бусси) – 41:51 4:2 Хольмстрём (Деанджело) – 50:48 5:2 Свечников (Никишин, Стэнковен) – 50:59 6:2 Стэнковен (Элерс) – 59:49
В середине третьего периода Свечников принял шайбу недалеко от своих ворот, затем на ведении прошёл через всю площадку, уйдя от двух соперников, после чего мощным броском поразил ближний угол ворот голкипера «Айлендерс».
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.
Напомним, после этого матча в активе Свечникова в текущем сезоне регулярки два гола и один результативный пас в 10 матчах за клуб.
«Каролина» показала предматчевую традицию с участием Свечникова
