Видео шедеврального гола Андрея Свечникова с сольным проходом через всю площадку

Российский форвард «Каролины Харрикейнз» Андрей Свечников стал автором красивого гола в матче регулрного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Нью-Йорк Айлендерс» (6:2).

В середине третьего периода Свечников принял шайбу недалеко от своих ворот, затем на ведении прошёл через всю площадку, уйдя от двух соперников, после чего мощным броском поразил ближний угол ворот голкипера «Айлендерс».

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Напомним, после этого матча в активе Свечникова в текущем сезоне регулярки два гола и один результативный пас в 10 матчах за клуб.

