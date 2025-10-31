Победный гол Хуснутдинова в овертайме принёс «Бостону» победу над «Баффало»
В ночь с 30 на 31 октября мск на льду арены «Ти-Ди Гарден» в американском Бостоне завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2025/2026 между клубами «Бостон Брюинз» и «Баффало Сэйбрз». Хозяева льда выиграли встречу в овертайме со счётом 4:3.
НХЛ — регулярный чемпионат
31 октября 2025, пятница. 02:00 МСК
Бостон Брюинз
Бостон
Окончен
4 : 3
ОТ
Баффало Сэйбрз
Баффало
1:0 Гики (Пастрняк, Заха) – 13:07 (pp) 2:0 Пастрняк – 15:07 2:1 Далин (Бенсон, Томпсон) – 36:01 (pp) 3:1 Кастелич (Жанно, Курали) – 39:39 3:2 Доун (Так, Пауэр) – 47:00 3:3 Так (Далин) – 54:25 4:3 Хуснутдинов (Минтен) – 62:07
У гостей забивали Расмус Далин, Джош Доун и Алекс Так.
В составе победителей отметились голами Морган Гики, Давид Пастрняк, Марк Кастелич, а также российский нападающий Марат Хуснутдинов, отличившийся на третьей минуте овертайма и принёсший победу команде.
Следующий матч «Бостон» сыграет на своей площадке с «Каролиной», а «Баффало» примет «Вашингтон».
