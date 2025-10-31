Победный гол Хуснутдинова в овертайме принёс «Бостону» победу над «Баффало»

В ночь с 30 на 31 октября мск на льду арены «Ти-Ди Гарден» в американском Бостоне завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2025/2026 между клубами «Бостон Брюинз» и «Баффало Сэйбрз». Хозяева льда выиграли встречу в овертайме со счётом 4:3.

У гостей забивали Расмус Далин, Джош Доун и Алекс Так.

В составе победителей отметились голами Морган Гики, Давид Пастрняк, Марк Кастелич, а также российский нападающий Марат Хуснутдинов, отличившийся на третьей минуте овертайма и принёсший победу команде.

Следующий матч «Бостон» сыграет на своей площадке с «Каролиной», а «Баффало» примет «Вашингтон».