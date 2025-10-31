«Лос-Анджелес» забил два гола с пустыми воротами, но уступил «Детройту» по буллитам
В Лос-Анджелесе на стадионе «Крипто.ком-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Лос-Анджелес Кингз» и «Детройт Ред Уингз». Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:3 по буллитам.
НХЛ — регулярный чемпионат
31 октября 2025, пятница. 05:30 МСК
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
Окончен
3 : 4
Б
Детройт Ред Уингз
Детройт
1:0 Лаферрье (Байфилд, Сеси) – 32:39 (sh) 1:1 Дебринкэт (Рэймонд, Зайдер) – 33:22 (pp) 1:2 Каспер (Копп) – 35:46 (pp) 1:3 Каспер (Эпплтон, Дебринкэт) – 54:45 2:3 Перри (Кемпе, Фиала) – 57:47 3:3 Байфилд (Копитар, Фиала) – 58:27 3:4 Рэймонд – 65:00
Дублем в составе «Детройта» отметился нападающий Марко Каспер. Ещё одну шайбу за «красных крыльев» забросил Алекс Дебринкэт. За «Лос-Анджелес» отличились Алекс Лаферрье, Кори Перри и Куинтон Байфилд. Отметим, что «Кингз» забросили две шайбы подряд в концовке третьего периода, играя с шестым полевым. Оба гола уложились в 40 секунд. В овертайме судьи отменили гол Кевина Фиалы из-за помехи вратарю. По буллитам победу одержали гости.
Комментарии
