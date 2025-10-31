Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Лос-Анджелес – Детройт, результат матча 31 октября 2025, счет 3:4 Б, НХЛ 2025/2026

«Лос-Анджелес» забил два гола с пустыми воротами, но уступил «Детройту» по буллитам
Комментарии

В Лос-Анджелесе на стадионе «Крипто.ком-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Лос-Анджелес Кингз» и «Детройт Ред Уингз». Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:3 по буллитам.

НХЛ — регулярный чемпионат
31 октября 2025, пятница. 05:30 МСК
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
Окончен
3 : 4
Б
Детройт Ред Уингз
Детройт
1:0 Лаферрье (Байфилд, Сеси) – 32:39 (sh)     1:1 Дебринкэт (Рэймонд, Зайдер) – 33:22 (pp)     1:2 Каспер (Копп) – 35:46 (pp)     1:3 Каспер (Эпплтон, Дебринкэт) – 54:45     2:3 Перри (Кемпе, Фиала) – 57:47     3:3 Байфилд (Копитар, Фиала) – 58:27     3:4 Рэймонд – 65:00    

Дублем в составе «Детройта» отметился нападающий Марко Каспер. Ещё одну шайбу за «красных крыльев» забросил Алекс Дебринкэт. За «Лос-Анджелес» отличились Алекс Лаферрье, Кори Перри и Куинтон Байфилд. Отметим, что «Кингз» забросили две шайбы подряд в концовке третьего периода, играя с шестым полевым. Оба гола уложились в 40 секунд. В овертайме судьи отменили гол Кевина Фиалы из-за помехи вратарю. По буллитам победу одержали гости.

Календарь НХЛ
Турнирная таблица НХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android