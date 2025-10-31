Скидки
Результаты матчей НХЛ на 31 октября 2025 года

В ночь на 31 октября прошли очередные матчи регулярного сезона-2025/2026 Национальной хоккейной лиги. Были сыграны 11 встреч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей НХЛ на 31 октября 2025 года:

«Оттава Сенаторз» – «Калгари Флэймз» — 4:3 Б;
«Бостон Брюинз» – «Баффало Сэйбрз» — 4:3 ОТ;
«Тампа-Бэй Лайтнинг» – «Даллас Старз» — 2:1 ОТ;
«Филадельфия Флайерз» – «Нэшвилл Предаторз» — 4:1;
«Каролина Харрикейнз» – «Нью-Йорк Айлендерс» — 6:2;
«Виннипег Джетс» – «Чикаго Блэкхоукс» — 6:3;
«Сент-Луис Блюз» – «Ванкувер Кэнакс» — 3:4 Б;
«Миннесота Уайлд» – «Питтсбург Пингвингз» — 1:4;
«Эдмонтон Ойлерз – «Нью-Йорк Рейнджерс» — 3:4 ОТ;
«Сан-Хосе Шаркс» – «Нью-Джерси Дэвилз» — 5:2;
«Лос-Анджелес Кингз» – «Детройт Ред Уингз» — 3:4 Б;

Западную конференцию Национальной хоккейной лиги с 16 очками после 11 матчей возглавляет «Виннипег Джетс». Первое место в Восточной конференции НХЛ на данный момент занимает «Питтсбург Пингвинз», набравший 18 очков после 12 встреч. Регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги завершится 17 апреля 2026 года.

