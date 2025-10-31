Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Александр Овечкин трогательно обратился к Кучерову на фоне 1000+ очков Никиты в НХЛ

Александр Овечкин трогательно обратился к Кучерову на фоне 1000+ очков Никиты в НХЛ
Аудио-версия:
Комментарии

В американской Тампе на стадионе «Бенчмарк Интернейшнл-Арена» перед матчем регулярного чемпионата НХЛ между «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Даллас Старз» (2:1) состоялась церемония чествования достижения нападающего «молний» Никиты Кучерова 1000+ очков в североамериканской лиге. К форварду обратился капитан «Вашингтон Кэпиталз», его соотечественник Александр Овечкин.

НХЛ — регулярный чемпионат
31 октября 2025, пятница. 02:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
2 : 1
ОТ
Даллас Старз
Даллас
1:0 Хагель (Гонсалвес, Д'Астус) – 35:02 (pp)     1:1 Эрни (Петрович, Факса) – 42:03     2:1 Чирелли – 62:36    

«Привет, Куч! Это Ови. Хочу поздравить тебя. Это огромное число. Добро пожаловать в клуб. Желаю тебе больше и больше очков в твоей карьере. Ты великий и невероятный игрок. Всегда приятно играть против тебя и с тобой. Всего наилучшего тебе и твоей семье», — обратился Овечкин к Кучерову.

Напомним, всего за карьеру в лиге в рамках регулярок у 32-летнего Кучерова 1004 (361+643) очка в 809 играх.

Кучеров во время отпуска проводит тренировки на льду

Материалы по теме
Кучеров — гений! Никита набрал 1000-е очко и побил рекорд России в НХЛ
Видео
Кучеров — гений! Никита набрал 1000-е очко и побил рекорд России в НХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android