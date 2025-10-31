Александр Овечкин трогательно обратился к Кучерову на фоне 1000+ очков Никиты в НХЛ

В американской Тампе на стадионе «Бенчмарк Интернейшнл-Арена» перед матчем регулярного чемпионата НХЛ между «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Даллас Старз» (2:1) состоялась церемония чествования достижения нападающего «молний» Никиты Кучерова 1000+ очков в североамериканской лиге. К форварду обратился капитан «Вашингтон Кэпиталз», его соотечественник Александр Овечкин.

«Привет, Куч! Это Ови. Хочу поздравить тебя. Это огромное число. Добро пожаловать в клуб. Желаю тебе больше и больше очков в твоей карьере. Ты великий и невероятный игрок. Всегда приятно играть против тебя и с тобой. Всего наилучшего тебе и твоей семье», — обратился Овечкин к Кучерову.

Напомним, всего за карьеру в лиге в рамках регулярок у 32-летнего Кучерова 1004 (361+643) очка в 809 играх.

