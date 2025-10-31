Сегодня, 31 октября, продолжится регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги. Всего будет сыграно четыре матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.
Расписание матчей КХЛ на 31 октября 2025 года (время московское):
17:00. «Трактор» – «Барыс»;
17:00. «Автомобилист» – «Сибирь»;
17:00. «Салават Юлаев» – «Адмирал»;
19:30. «Локомотив» – СКА.
Западную конференцию Континентальной хоккейной лиги с 28 очками после 21 матча возглавляет череповецкая «Северсталь». Первое место в Восточной конференции КХЛ на данный момент занимает магнитогорский «Металлург», набравший 32 очка после 21 игр.
Регулярный чемпионат КХЛ завершится 20 марта. Плей-офф пройдёт с 23 марта по 23 мая 2026 года.