Расписание матчей КХЛ на 31 октября 2025 года

Сегодня, 31 октября, продолжится регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги. Всего будет сыграно четыре матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей КХЛ на 31 октября 2025 года (время московское):

17:00. «Трактор» – «Барыс»;

17:00. «Автомобилист» – «Сибирь»;

17:00. «Салават Юлаев» – «Адмирал»;

19:30. «Локомотив» – СКА.

Западную конференцию Континентальной хоккейной лиги с 28 очками после 21 матча возглавляет череповецкая «Северсталь». Первое место в Восточной конференции КХЛ на данный момент занимает магнитогорский «Металлург», набравший 32 очка после 21 игр.

Регулярный чемпионат КХЛ завершится 20 марта. Плей-офф пройдёт с 23 марта по 23 мая 2026 года.