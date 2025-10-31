Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Расписание матчей ВХЛ на 31 октября 2025 года

Сегодня, 31 октября, пройдут пять матчей OLIMPBET Чемпионата России — ВХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня Всероссийской хоккейной лиги.

Расписание матчей ВХЛ на 31 октября 2025 года (время московское):

16:00. «Омские Крылья» – «Химик»;

16:30. «Зауралье» – «Торпедо-Горкий»;

19:00. «Ростов» – «Горняк-УГМК»;

19:00. «Буран» – «Челмет»;

19:00. «Челны» – ЦСК ВВС.

На данный момент сводную таблицу ВХЛ возглавляет новокузнецкий «Металлург», набравший 33 очка в 20 матчах. Второе место занимает «Магнитка» с 30 очками после 20 встреч. Тройку замыкает «Нефтяник» (29 очков в 20 матчах).

В регулярном чемпионате команды проведут по одному матчу дома и по одному в гостях со всеми командами лиги: всего по 62 матча. Регулярный чемпионат завершится 18 марта 2026 года.