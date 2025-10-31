Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Расписание матчей МХЛ на 31 октября 2025 года

Сегодня, 31 октября, пройдут семь матчей регулярного OLIMPBET Чемпионата МХЛ сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей МХЛ на 31 октября 2025 года (время московское):

11:00. «Сахалинские Акулы» – «Тайфун»;

14:30. «Сибирские Снайперы» – МХК «Молот»;

18:30. «Локо» – МХК «Атлант».

11:00. «Реактор» – «Красноярские Рыси»;

18:30. «Спутник» – «Тюменский Легион»;

14:30. АКМ «Юниор» – МХК «Спартак МАХ»;

18:30. ХК «Капитан» – «Академия Михайлова».

«Золотой» дивизион Западной конференции возглавляет «Локо» с 31 очком после 17 игр. Первое место в «Золотом» дивизионе Восточной конференции занимают «Стальные Лисы», набравшие 31 очко после 17 матчей. Регулярный чемпионат Молодёжной хоккейной лиги завершится 22 марта.