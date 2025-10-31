Марат Хуснутдинов поделился эмоциями от победной шайбы в овертайме в ворота «Баффало»
Нападающий «Бостон Брюинз» Марат Хуснутдинов поделился эмоциями от первой заброшенной шайбы в текущем сезоне. Россиянин забил победный гол в овертайме матча с «Баффало Сэйбрз» (4:3 ОТ).
НХЛ — регулярный чемпионат
31 октября 2025, пятница. 02:00 МСК
Бостон Брюинз
Бостон
Окончен
4 : 3
ОТ
Баффало Сэйбрз
Баффало
1:0 Гики (Пастрняк, Заха) – 13:07 (pp) 2:0 Пастрняк – 15:07 2:1 Далин (Бенсон, Томпсон) – 36:01 (pp) 3:1 Кастелич (Жанно, Курали) – 39:39 3:2 Доун (Так, Пауэр) – 47:00 3:3 Так (Далин) – 54:25 4:3 Хуснутдинов (Минтен) – 62:07
«Победный гол в овертайме — это просто невероятно для меня. Первая игра в первом звене, первый гол в сезоне. Это здорово для команды, здорово для меня», — цитирует Хуснутдинова пресс-служба клуба.
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.
В текущем сезоне Хуснутдинов провёл восемь матчей, в которых отметился заброшенной шайбой и результативной передачей. В межсезонье россиянин продлил контракт с «Бостоном» сроком на два года. Следующий матч «Бостон» сыграет на своей площадке с «Каролиной».
