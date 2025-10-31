Марат Хуснутдинов поделился эмоциями от победной шайбы в овертайме в ворота «Баффало»

Нападающий «Бостон Брюинз» Марат Хуснутдинов поделился эмоциями от первой заброшенной шайбы в текущем сезоне. Россиянин забил победный гол в овертайме матча с «Баффало Сэйбрз» (4:3 ОТ).

«Победный гол в овертайме — это просто невероятно для меня. Первая игра в первом звене, первый гол в сезоне. Это здорово для команды, здорово для меня», — цитирует Хуснутдинова пресс-служба клуба.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

В текущем сезоне Хуснутдинов провёл восемь матчей, в которых отметился заброшенной шайбой и результативной передачей. В межсезонье россиянин продлил контракт с «Бостоном» сроком на два года. Следующий матч «Бостон» сыграет на своей площадке с «Каролиной».