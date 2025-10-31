Главный тренер «Бостона» объяснил, почему выпустил Марата Хуснутдинова в овертайме

Главный тренер «Бостон Брюинз» Марко Штурм прокомментировал игру нападающего Марата Хуснутдинова в матче с «Баффало Сэйбрз» (4:3 ОТ). Российский форвард стал автором заброшенной шайбы в овертайме.

«Я очень рад за этих ребят, особенно за Хуснутдинова и Корписало. Корпи заслужил место в стартовом составе, поэтому мы снова дали ему шанс, и сегодня он снова показал себя очень хорошо. Хус, с тех пор как вернулся, играет очень хорошо. Даже без Элиаса Линдхольма я вернул его в центр, и он был великолепен. За ним сейчас очень интересно наблюдать, поэтому я без колебаний выпустил его в формате «3 на 3», — цитирует Штурма пресс-служба клуба.