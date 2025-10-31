Главный тренер «Бостона» объяснил, почему выпустил Марата Хуснутдинова в овертайме
Главный тренер «Бостон Брюинз» Марко Штурм прокомментировал игру нападающего Марата Хуснутдинова в матче с «Баффало Сэйбрз» (4:3 ОТ). Российский форвард стал автором заброшенной шайбы в овертайме.
НХЛ — регулярный чемпионат
31 октября 2025, пятница. 02:00 МСК
Бостон Брюинз
Бостон
Окончен
4 : 3
ОТ
Баффало Сэйбрз
Баффало
1:0 Гики (Пастрняк, Заха) – 13:07 (pp) 2:0 Пастрняк – 15:07 2:1 Далин (Бенсон, Томпсон) – 36:01 (pp) 3:1 Кастелич (Жанно, Курали) – 39:39 3:2 Доун (Так, Пауэр) – 47:00 3:3 Так (Далин) – 54:25 4:3 Хуснутдинов (Минтен) – 62:07
«Я очень рад за этих ребят, особенно за Хуснутдинова и Корписало. Корпи заслужил место в стартовом составе, поэтому мы снова дали ему шанс, и сегодня он снова показал себя очень хорошо. Хус, с тех пор как вернулся, играет очень хорошо. Даже без Элиаса Линдхольма я вернул его в центр, и он был великолепен. За ним сейчас очень интересно наблюдать, поэтому я без колебаний выпустил его в формате «3 на 3», — цитирует Штурма пресс-служба клуба.
