Евгений Малкин и Сидни Кросби установили уникальное достижение в НХЛ

Нападающие «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин и Сидни Кросби стали авторами уникального достижения в НХЛ. На счету россиянина 17 (3+14) очков, а канадец набрал 15 (8+7) очков за 12 матчей текущего сезона. Впервые в истории НХЛ два партнёра по команде в возрасте 38 лет и старше набрали по 15+ очков в одном календарном месяце.

17 очков Малкина — это лучший результат среди игроков в возрасте 39 лет за первые 12 матчей сезона за последние 55 лет и повторение второго показателя в истории лиги. Малкин повторил достижение Жана Беливо (17, сезон-1970/1971), обойдя результаты Александра Овечкина (16, 2024/2025) и Горди Хоу (16, 1967/1968).

Отметим, что «Питтсбург» на данный момент возглавляет сводную таблицу НХЛ с 18 очками после 12 матчей.

