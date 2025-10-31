Скидки
Хоккей

«Тампа-Бэй» провела церемонию в честь 1000 очков Никиты Кучерова в НХЛ

«Тампа-Бэй» провела церемонию в честь 1000 очков Никиты Кучерова в НХЛ
«Тампа-Бэй» провела церемонию в честь 1000 очков Никиты Кучерова в НХЛ. Торжественная церемония прошла на льду домашней арены перед матчем с «Даллас Старз» (2:1 ОТ).

НХЛ — регулярный чемпионат
31 октября 2025, пятница. 02:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
2 : 1
ОТ
Даллас Старз
Даллас
1:0 Хагель (Гонсалвес, Д'Астус) – 35:02 (pp)     1:1 Эрни (Петрович, Факса) – 42:03     2:1 Чирелли – 62:36    

Фото: «Тампа-Бэй»

На льду к россиянину присоединились его жена Анастасия, сын Максим и дочь Алиса. На видеокубе был показан специальный памятный видеоролик с поздравлениями от российских игроков НХЛ, а также бывших и действующих партнёров. Клуб подарил российскому нападающему его портрет, сделанный из 12 тысяч игральных кубиков. Владелец клуба Даг Островер вручил хоккеисту золотую клюшку, капитан команды Виктор Хедман – часы с памятной гравировкой, а вратарь Андрей Василевский – специальный сувенир от НХЛ.

Фото: «Тампа-Бэй»

Фото: «Тампа-Бэй»

Всего за карьеру в лиге в рамках регулярок у 32-летнего Кучерова 1004 (361+643) очка в 812 играх.

Новости. Хоккей
