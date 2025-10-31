«Тампа-Бэй» провела церемонию в честь 1000 очков Никиты Кучерова в НХЛ. Торжественная церемония прошла на льду домашней арены перед матчем с «Даллас Старз» (2:1 ОТ).

Фото: «Тампа-Бэй»

На льду к россиянину присоединились его жена Анастасия, сын Максим и дочь Алиса. На видеокубе был показан специальный памятный видеоролик с поздравлениями от российских игроков НХЛ, а также бывших и действующих партнёров. Клуб подарил российскому нападающему его портрет, сделанный из 12 тысяч игральных кубиков. Владелец клуба Даг Островер вручил хоккеисту золотую клюшку, капитан команды Виктор Хедман – часы с памятной гравировкой, а вратарь Андрей Василевский – специальный сувенир от НХЛ.

Фото: «Тампа-Бэй»

Фото: «Тампа-Бэй»

Всего за карьеру в лиге в рамках регулярок у 32-летнего Кучерова 1004 (361+643) очка в 812 играх.