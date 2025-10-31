«Сибирь» представила альтернативный вариант игровой формы в честь дня рождения клуба. Хоккейный клуб «Сибирь» был основан в 1962 году и провёл свой первый матч 31 октября того года.

«Представляем альтернативный вариант игровой формы, созданный в духе преемственности клубных традиций! В основе нового логотипа — гармоничное объединение двух знаковых элементов из истории клуба:

— буква «С», воспроизведённая в стилистике эмблем 1970‑х годов;

— снежинка, воссозданная по образцу наплечной эмблемы с игровых свитеров начала 1980‑х годов.

Отпразднуем день рождения клуба 4 ноября на матче с «Торпедо» и сыграем в этой форме!» — говорится в сообщении пресс-служба новосибирского клуба.

Фото: ХК «Сибирь»