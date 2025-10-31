«Локомотив» — СКА: во сколько начало матча КХЛ, где смотреть трансляцию
Сегодня, 31 октября, в Ярославле на стадионе «Арена-2000-Локомотив» пройдёт очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Локомотивом» и СКА. Встреча начнётся в 19:30 мск. Игру в прямом эфире покажет «Матч ТВ». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.
Фонбет Чемпионат КХЛ
31 октября 2025, пятница. 19:30 МСК
Локомотив
Ярославль
Не начался
СКА
Санкт-Петербург
Это будет третья встреча команд из шести запланированных в текущем сезоне. Ранее оба матча выиграл ярославский «Локомотив». СКА имеет действующую серию из двух побед. «Локомотив» одержал четыре победы в последних пяти матчах.
«Локомотив» занимает второе место в таблице Западной конференции Континентальной хоккейной лиги. СКА расположился на девятой строчке Запада.
