«Локомотив» — СКА: во сколько начало матча КХЛ, где смотреть трансляцию

Сегодня, 31 октября, в Ярославле на стадионе «Арена-2000-Локомотив» пройдёт очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Локомотивом» и СКА. Встреча начнётся в 19:30 мск. Игру в прямом эфире покажет «Матч ТВ». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 31 октября 2025, пятница. 19:30 МСК Локомотив Ярославль Не начался СКА Санкт-Петербург Кто победит в основное время? П1 X П2

Это будет третья встреча команд из шести запланированных в текущем сезоне. Ранее оба матча выиграл ярославский «Локомотив». СКА имеет действующую серию из двух побед. «Локомотив» одержал четыре победы в последних пяти матчах.

«Локомотив» занимает второе место в таблице Западной конференции Континентальной хоккейной лиги. СКА расположился на девятой строчке Запада.