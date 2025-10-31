Скидки
Мэттью Шефер установил рекорд по голам среди молодых защитников за первые 10 матчей в НХЛ

18-летний защитник «Нью-Йорк Айлендерс» Мэттью Шефер отметился заброшенной шайбой в матче с «Каролиной Харрикейнз» (2:6). Этот гол стал для молодого игрка обороны третьим в 10 матчах дебютного сезона в НХЛ.

НХЛ — регулярный чемпионат
31 октября 2025, пятница. 02:30 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
6 : 2
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
1:0 Надо – 02:33     2:0 Райлли – 05:21 (sh)     3:0 Мартинук (Стаал, Свечников) – 10:21     3:1 Шефер (Палмьери, Друен) – 13:20 (pp)     4:1 Блейк (Холл, Бусси) – 41:51     4:2 Хольмстрём (Деанджело) – 50:48     5:2 Свечников (Никишин, Стэнковен) – 50:59     6:2 Стэнковен (Элерс) – 59:49    

Шефер установил рекорд по голам среди защитников в возрасте 18 лет и менее за первые 10 матчей в НХЛ. Ранее никто в истории НХЛ не забивал три гола в этом возрасте за первые 10 матчей в лиге. По два гола было на счету молодых защитников: Кинга Клэнси, Бобби Орра, Рэя Бурка, Фила Хаузли, Скотта Стивенса, Дага Боджера, Романа Хамрлика и Ростилава Клеслы.

На счету Шефера в текущем сезоне 8 (3+5) очков в 10 матчах.

