Мэттью Шефер установил рекорд по голам среди молодых защитников за первые 10 матчей в НХЛ
Поделиться
18-летний защитник «Нью-Йорк Айлендерс» Мэттью Шефер отметился заброшенной шайбой в матче с «Каролиной Харрикейнз» (2:6). Этот гол стал для молодого игрка обороны третьим в 10 матчах дебютного сезона в НХЛ.
НХЛ — регулярный чемпионат
31 октября 2025, пятница. 02:30 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
6 : 2
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
1:0 Надо – 02:33 2:0 Райлли – 05:21 (sh) 3:0 Мартинук (Стаал, Свечников) – 10:21 3:1 Шефер (Палмьери, Друен) – 13:20 (pp) 4:1 Блейк (Холл, Бусси) – 41:51 4:2 Хольмстрём (Деанджело) – 50:48 5:2 Свечников (Никишин, Стэнковен) – 50:59 6:2 Стэнковен (Элерс) – 59:49
Шефер установил рекорд по голам среди защитников в возрасте 18 лет и менее за первые 10 матчей в НХЛ. Ранее никто в истории НХЛ не забивал три гола в этом возрасте за первые 10 матчей в лиге. По два гола было на счету молодых защитников: Кинга Клэнси, Бобби Орра, Рэя Бурка, Фила Хаузли, Скотта Стивенса, Дага Боджера, Романа Хамрлика и Ростилава Клеслы.
На счету Шефера в текущем сезоне 8 (3+5) очков в 10 матчах.
Материалы по теме
Комментарии
- 31 октября 2025
-
12:05
-
11:40
-
11:20
-
11:17
-
11:00
-
10:40
-
10:25
-
10:05
-
09:40
-
09:20
-
09:10
-
09:00
-
08:49
-
08:35
-
08:30
-
08:26
-
07:32
-
07:14
-
06:20
-
05:53
-
05:39
-
05:31
-
04:57
-
04:48
-
04:38
-
04:19
-
03:34
-
02:54
-
02:33
-
01:50
- 30 октября 2025
-
23:50
-
23:46
-
23:40
-
23:30
-
23:15