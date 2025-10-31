Мэттью Шефер установил рекорд по голам среди молодых защитников за первые 10 матчей в НХЛ

18-летний защитник «Нью-Йорк Айлендерс» Мэттью Шефер отметился заброшенной шайбой в матче с «Каролиной Харрикейнз» (2:6). Этот гол стал для молодого игрка обороны третьим в 10 матчах дебютного сезона в НХЛ.

Шефер установил рекорд по голам среди защитников в возрасте 18 лет и менее за первые 10 матчей в НХЛ. Ранее никто в истории НХЛ не забивал три гола в этом возрасте за первые 10 матчей в лиге. По два гола было на счету молодых защитников: Кинга Клэнси, Бобби Орра, Рэя Бурка, Фила Хаузли, Скотта Стивенса, Дага Боджера, Романа Хамрлика и Ростилава Клеслы.

На счету Шефера в текущем сезоне 8 (3+5) очков в 10 матчах.