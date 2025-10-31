«Это расстраивает. Нам нужно стать лучше». Фолиньо — о результатах «Миннесоты» в сезоне

Нападающий «Миннесоты Уайлд» Маркус Фолиньо прокомментировал слабые результаты команды на старте нового сезона. «Дикари» выиграли лишь 3 матча из 12 и расположились на 13-м месте в таблице Западной конференции НХЛ.

«Думаю, мы слишком много ищем другого, кто мог бы помочь нам выйти из этой ситуации. В некоторых звеньях, мне кажется, просто много нестыковок и отсутствует взаимопонимание. По какой-то причине мы даже не играем в том стиле, к которому привыкли. Это расстраивает. Нам нужно стать лучше.

По какой-то причине сейчас всё просто вяло. Нас не хватает на все 60 минут, мы играем отрезками. Да, есть что-то красивое и хорошее, но это не наш хоккей. Иногда по какой-то причине мы отпускаем педаль газа в определённые моменты, и это выходит нам боком», — цитирует Фолиньо пресс-служба клуба.