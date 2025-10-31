Скидки
Хоккей

«Это показатель характера». Главный тренер «Рейнджерс» — о волевой победе над «Эдмонтоном»

Комментарии

Главный тренер «Нью-Йорк Рейнджерс» Майк Салливан прокомментировал волевую победу в матче с «Эдмонтон Ойлерз» (4:3 ОТ). «Синерубашечники» уступали в счёте с разницей в две шайбы перед стартом третьего периода, но смогли перевести игру в овертайм и одержать победу.

НХЛ — регулярный чемпионат
31 октября 2025, пятница. 04:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
3 : 4
ОТ
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
0:1 Бродзински – 05:44     1:1 Нурс (Уолман, Рословик) – 06:51     2:1 Савуа – 28:48 (pp)     3:1 Нурс (Ховард, Уолман) – 30:24     3:2 Шнайдер (Кайлли, Вааканайнен) – 48:18     3:3 Рэддиш (Шири) – 52:04     3:4 Миллер (Шнайдер, Лафреньер) – 62:49    

«Конечно, мы в восторге от того, как мы отыгрались. Это показатель нашего характера. Думаю, наши лидеры проявили себя в самое нужное время. Приятно быть частью чего-то подобного, когда можешь отыграться против такой сильной команды, как «Эдмонтон», — цитирует Салливана пресс-служба клуба.

В следующем матче «Рейнджерс» сыграют с «Сиэтлом» 2 ноября.

