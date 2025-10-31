«Это показатель характера». Главный тренер «Рейнджерс» — о волевой победе над «Эдмонтоном»

Главный тренер «Нью-Йорк Рейнджерс» Майк Салливан прокомментировал волевую победу в матче с «Эдмонтон Ойлерз» (4:3 ОТ). «Синерубашечники» уступали в счёте с разницей в две шайбы перед стартом третьего периода, но смогли перевести игру в овертайм и одержать победу.

«Конечно, мы в восторге от того, как мы отыгрались. Это показатель нашего характера. Думаю, наши лидеры проявили себя в самое нужное время. Приятно быть частью чего-то подобного, когда можешь отыграться против такой сильной команды, как «Эдмонтон», — цитирует Салливана пресс-служба клуба.

В следующем матче «Рейнджерс» сыграют с «Сиэтлом» 2 ноября.