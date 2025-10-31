«Мы проиграли сами себе». Драйзайтль высказался о поражении от «Рейнджерс»

Нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Леон Драйзайтль прокомментировал поражение в матче с «Нью-Йорк Рейнджерс» (3:4 ОТ). «Нефтяники» вели со счётом 3:1 после второго периода, но проиграли в овертайме.

«Первые 40 минут матча прошли неплохо, а затем наши потери шайбы как будто перевернули ход игры. Это ошибки, которые мы сами допустили, вот и всё. В том, что сделал соперник, нет ничего магического. Мы просто сейчас сами себе проиграли. Нам нужно исправиться», — цитирует Драйзайтля пресс-служба клуба.

«Эдмонтон» проиграл три из последних четырёх матчей. Канадский клуб находится на восьмом месте в таблице Западной конференции НХЛ.