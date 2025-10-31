«Мы проиграли сами себе». Драйзайтль высказался о поражении от «Рейнджерс»
Нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Леон Драйзайтль прокомментировал поражение в матче с «Нью-Йорк Рейнджерс» (3:4 ОТ). «Нефтяники» вели со счётом 3:1 после второго периода, но проиграли в овертайме.
НХЛ — регулярный чемпионат
31 октября 2025, пятница. 04:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
3 : 4
ОТ
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
0:1 Бродзински – 05:44 1:1 Нурс (Уолман, Рословик) – 06:51 2:1 Савуа – 28:48 (pp) 3:1 Нурс (Ховард, Уолман) – 30:24 3:2 Шнайдер (Кайлли, Вааканайнен) – 48:18 3:3 Рэддиш (Шири) – 52:04 3:4 Миллер (Шнайдер, Лафреньер) – 62:49
«Первые 40 минут матча прошли неплохо, а затем наши потери шайбы как будто перевернули ход игры. Это ошибки, которые мы сами допустили, вот и всё. В том, что сделал соперник, нет ничего магического. Мы просто сейчас сами себе проиграли. Нам нужно исправиться», — цитирует Драйзайтля пресс-служба клуба.
«Эдмонтон» проиграл три из последних четырёх матчей. Канадский клуб находится на восьмом месте в таблице Западной конференции НХЛ.
