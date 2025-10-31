Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Мы проиграли сами себе». Драйзайтль высказался о поражении от «Рейнджерс»

«Мы проиграли сами себе». Драйзайтль высказался о поражении от «Рейнджерс»
Комментарии

Нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Леон Драйзайтль прокомментировал поражение в матче с «Нью-Йорк Рейнджерс» (3:4 ОТ). «Нефтяники» вели со счётом 3:1 после второго периода, но проиграли в овертайме.

НХЛ — регулярный чемпионат
31 октября 2025, пятница. 04:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
3 : 4
ОТ
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
0:1 Бродзински – 05:44     1:1 Нурс (Уолман, Рословик) – 06:51     2:1 Савуа – 28:48 (pp)     3:1 Нурс (Ховард, Уолман) – 30:24     3:2 Шнайдер (Кайлли, Вааканайнен) – 48:18     3:3 Рэддиш (Шири) – 52:04     3:4 Миллер (Шнайдер, Лафреньер) – 62:49    

«Первые 40 минут матча прошли неплохо, а затем наши потери шайбы как будто перевернули ход игры. Это ошибки, которые мы сами допустили, вот и всё. В том, что сделал соперник, нет ничего магического. Мы просто сейчас сами себе проиграли. Нам нужно исправиться», — цитирует Драйзайтля пресс-служба клуба.

«Эдмонтон» проиграл три из последних четырёх матчей. Канадский клуб находится на восьмом месте в таблице Западной конференции НХЛ.

Материалы по теме
«Это показатель характера». Главный тренер «Рейнджерс» — о волевой победе над «Эдмонтоном»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android