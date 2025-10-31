Форвард «Далласа» Тайлер Сегин провёл 1000-й матч в регулярных чемпионатах НХЛ
Поделиться
Форвард «Даллас Старз» Тайлер Сегин провёл 1000-й матч в регулярных чемпионатах НХЛ. Юбилейной для 33-летнего нападающего стала игра между «Далласом» и «Тампа-Бэй» (1:2 ОТ). Форвард провёл на льду 21.48 и не отметился набранными очками.
НХЛ — регулярный чемпионат
31 октября 2025, пятница. 02:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
2 : 1
ОТ
Даллас Старз
Даллас
1:0 Хагель (Гонсалвес, Д'Астус) – 35:02 (pp) 1:1 Эрни (Петрович, Факса) – 42:03 2:1 Чирелли – 62:36
Всего в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги Сегин набрал 814 (363+451) очков, включая три гола и две результативные передачи в 11 матчах этого сезона. Нападающий является обладателем Кубка Стэнли — 2011 в составе «Бостон Брюинз».
Действующий контракт форварда со средней годовой зарплатой $ 9,85 млн рассчитан до 30 июня 2027 года. В следующем матче «Даллас» сыграет с «Флоридой».
Материалы по теме
Комментарии
- 31 октября 2025
-
14:30
-
14:10
-
13:45
-
13:20
-
12:50
-
12:30
-
12:05
-
11:40
-
11:20
-
11:17
-
11:00
-
10:40
-
10:25
-
10:05
-
09:40
-
09:20
-
09:10
-
09:00
-
08:49
-
08:35
-
08:30
-
08:26
-
07:32
-
07:14
-
06:20
-
05:53
-
05:39
-
05:31
-
04:57
-
04:48
-
04:38
-
04:19
-
03:34
-
02:54
-
02:33