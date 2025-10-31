Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Форвард «Далласа» Тайлер Сегин провёл 1000-й матч в регулярных чемпионатах НХЛ

Форвард «Далласа» Тайлер Сегин провёл 1000-й матч в регулярных чемпионатах НХЛ
Комментарии

Форвард «Даллас Старз» Тайлер Сегин провёл 1000-й матч в регулярных чемпионатах НХЛ. Юбилейной для 33-летнего нападающего стала игра между «Далласом» и «Тампа-Бэй» (1:2 ОТ). Форвард провёл на льду 21.48 и не отметился набранными очками.

НХЛ — регулярный чемпионат
31 октября 2025, пятница. 02:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
2 : 1
ОТ
Даллас Старз
Даллас
1:0 Хагель (Гонсалвес, Д'Астус) – 35:02 (pp)     1:1 Эрни (Петрович, Факса) – 42:03     2:1 Чирелли – 62:36    

Всего в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги Сегин набрал 814 (363+451) очков, включая три гола и две результативные передачи в 11 матчах этого сезона. Нападающий является обладателем Кубка Стэнли — 2011 в составе «Бостон Брюинз».

Действующий контракт форварда со средней годовой зарплатой $ 9,85 млн рассчитан до 30 июня 2027 года. В следующем матче «Даллас» сыграет с «Флоридой».

Материалы по теме
Первый гол Хуснутдинова в сезоне! Получил шанс в первом звене и зарешал в овертайме
Первый гол Хуснутдинова в сезоне! Получил шанс в первом звене и зарешал в овертайме
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android