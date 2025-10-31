Форвард «Далласа» Тайлер Сегин провёл 1000-й матч в регулярных чемпионатах НХЛ

Форвард «Даллас Старз» Тайлер Сегин провёл 1000-й матч в регулярных чемпионатах НХЛ. Юбилейной для 33-летнего нападающего стала игра между «Далласом» и «Тампа-Бэй» (1:2 ОТ). Форвард провёл на льду 21.48 и не отметился набранными очками.

Всего в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги Сегин набрал 814 (363+451) очков, включая три гола и две результативные передачи в 11 матчах этого сезона. Нападающий является обладателем Кубка Стэнли — 2011 в составе «Бостон Брюинз».

Действующий контракт форварда со средней годовой зарплатой $ 9,85 млн рассчитан до 30 июня 2027 года. В следующем матче «Даллас» сыграет с «Флоридой».