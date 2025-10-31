«Салават Юлаев» — «Адмирал»: онлайн-трансляция матча КХЛ-2025/2026 начнётся в 17:00 мск

Сегодня, 31 октября, продолжится регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги. В Уфе состоится встреча между местным «Салаватом Юлаевым» и владивостокским «Адмиралом». Матч на стадионе «Уфа-Арена» начнётся в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 31 октября 2025, пятница. 17:00 МСК Салават Юлаев Уфа Не начался Адмирал Владивосток

Это будет вторая встреча команд из четырёх запланированных в текущем сезоне. В предыдущем матче уфимский клуб одержал убедительную победу со счётом 6:1. На данный момент «Салават Юлаев» имеет действующую четырёхматчевую победную серию. «Адмирал» проиграл пять матчей кряду.

«Салават Юлаев» после 18 матчей расположился на последнем месте в таблице Восточной конференции КХЛ. «Адмирал» занимает девятую строчку в таблице Востока.