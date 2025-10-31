«Трактор» — «Барыс»: онлайн-трансляция матча КХЛ-2025/2026 начнётся в 17:00 мск

Сегодня, 31 октября, продолжится регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги. В Челябинске состоится встреча между местным «Трактором» и астанинским «Барысом». Матч на стадионе «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова» начнётся в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Это будет третья встреча команд из четырёх запланированных в текущем сезоне. Ранее команды по разу обыграли друг друга в дополнительное время.

На данный момент «Трактор» занимает шестое место в таблице Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги. «Барыс» расположился на седьмой строчке в таблице Востока.