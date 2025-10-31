Экс-тренер сборной России: КХЛ не хватает Романа Ротенберга, где-то по нему скучают

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев оценил попадание Романа Ротенберга в тройку тренеров в истории Континентальной хоккейной лиги по проценту набранных очков и отметил, что в лиге не хватает такого харизматичного специалиста. В межсезонье Ротенберг покинул пост главного тренера СКА и стал членом совета директоров московского «Динамо».

«Наверное, в чисто математическом плане так оно и есть. Я за статистикой и количеством побед не слежу. Ротенберг — достаточно харизматичный тренер. Он был интересен в разных моментах. И в консультациях, и в плане высказываний, интервью. В общем-то его не хватает в лиге. Где-то по нему скучают некоторые люди, наверное. Сезон в КХЛ немного сумбурный. Уже были отставки и ещё будут. Не хватает каких-то изюминок. Уровень мастерства падает, поэтому некоторые матчи, где хоккей должен впечатлять зрителя, пока не радует», — цитирует Плющева Legalbet.

Ротенберг занимает третье место среди тренеров по проценту набранных очков — 68,3%. Выше него расположились Вячеслав Быков — 68,9% и Игорь Никитин — 69,6%.