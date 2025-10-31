Канадский вратарь «Сибири»: лучшим из тех, с кем я играл, был Павел Дацюк

Канадский вратарь «Сибири» Луи Доминге назвал Павла Дацюка лучшим российским хоккеистом среди тех, с кем ему довелось поиграть в одной команде. Дацюк выступал в НХЛ за «Детройт Ред Уингз» с 2001 по 2016 год.

«Я играл со многими российскими хоккеистами — Малкиным, Кучеровым, Василевским, Шестёркиным, Панариным. Это очень классные игроки. Но лучшим из тех, с кем я играл, был Павел Дацюк. Сейчас в КХЛ я вижу некоторых парней, с которыми играл. С Сергеем Плотниковым я играл в «Аризоне», а сейчас он в СКА», — цитирует Доминге Metaratings.ru.

На счету Дацюка 918 очков в 953 матчах регулярного чемпионата НХЛ.