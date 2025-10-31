Скидки
Главный тренер «Нефтехимика» объяснил, почему клуб подписал контракт с Иваном Николишиным

Главный тренер «Нефтехимика» Игорь Гришин прокомментировал подписание контракта с нападающим Иваном Николишиным.

— Накануне подписали Ивана Николишина. Какая роль будет ему отведена в команде, как планируете его использовать?
— Мы подписали Ивана, потому что сейчас небольшая проблема с центральной линией — у нас травмирован Александр Дергачёв. Поэтому Иван попробует закрыть эту позицию. Дальше будем смотреть, потому что, я думаю, он не чисто центральный, а универсальный игрок — сможет сыграть и на краю. Мы на него рассчитываем. Он мастеровитый хоккеист, и по первым тренировкам это уже видно. Надеюсь, что у него всё сложится и он поможет команде, — цитирует Гришина пресс-служба клуба.

