Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Самонов не выйдет в основе «Салавата Юлаева», вратарь не играет уже пять матчей подряд

Самонов не выйдет в основе «Салавата Юлаева», вратарь не играет уже пять матчей подряд
Аудио-версия:
Комментарии

Голкипер «Салавата Юлаева» Александр Самонов остался в запасе на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Адмиралом». Отметим, вратарь не выходит в основе уже шестую игру подряд. Встреча состоится сегодня, 31 октября, в Уфе на стадионе «Уфа-Арена» и начнётся в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Фонбет Чемпионат КХЛ
31 октября 2025, пятница. 17:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Не начался
Адмирал
Владивосток
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Место в воротах на игру займёт Семён Вязовой, полный состав «Салавата Юлаева» выглядит следующим образом:

Фото: ХК «Салават Юлаев»

Всего на счету 30-летнего вратаря 12 матчей в текущем сезоне, три из которых завершились победой. Коэффициент надёжности 2,96 при 88,6% отражённых бросков.

Это будет вторая встреча команд из четырёх запланированных в текущем сезоне. В предыдущем матче уфимский клуб одержал убедительную победу со счётом 6:1.

Материалы по теме
«Салават Юлаев» рано списали со счетов. И это ещё не приехал Ремпал
«Салават Юлаев» рано списали со счетов. И это ещё не приехал Ремпал
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android