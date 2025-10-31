Самонов не выйдет в основе «Салавата Юлаева», вратарь не играет уже пять матчей подряд

Голкипер «Салавата Юлаева» Александр Самонов остался в запасе на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Адмиралом». Отметим, вратарь не выходит в основе уже шестую игру подряд. Встреча состоится сегодня, 31 октября, в Уфе на стадионе «Уфа-Арена» и начнётся в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Место в воротах на игру займёт Семён Вязовой, полный состав «Салавата Юлаева» выглядит следующим образом:

Фото: ХК «Салават Юлаев»

Всего на счету 30-летнего вратаря 12 матчей в текущем сезоне, три из которых завершились победой. Коэффициент надёжности 2,96 при 88,6% отражённых бросков.

Это будет вторая встреча команд из четырёх запланированных в текущем сезоне. В предыдущем матче уфимский клуб одержал убедительную победу со счётом 6:1.