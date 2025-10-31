Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов награждён орденом Салавата Юлаева. Это произошло на торжественном мероприятии, посвященном Дню народного единства. Награду вручал глава Республики Башкортостан Радий Хабиров.

Орден считается одной из самых почётных наград республики. Им награждают за плодотворную государственную и общественную деятельность, за героизм и подвиг, совершённые при спасении жизни людей, за высокие производственные достижения, за заслуги в сфере научной и научно-исследовательской деятельности, за высокие творческие достижения в области культуры, искусства, литературы, за заслуги в охране общественного порядка, за успехи в обучении и воспитании подрастающего поколения, активное участие в патриотическом воспитании молодежи, подготовке высококвалифицированных кадров.

Козлов выступал за «Салават Юлаев» и был капитаном команды в сезоне-2010/2011, когда клуб завоевал Кубок Гагарина. В 2022 году специалист стал главным тренером «Салавата».