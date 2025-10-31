Нападающий «Ванкувера» Бёзер травмировался в матче с «Сент-Луисом»

Нападающий «Ванкувер Кэнакс» Брок Бёзер получил травму в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Сент-Луис Блюз» (4:3 Б). В форварда попала шайба после броска одноклубника в начале первого периода. Бёзер провёл на льду 33 секунды и не вернулся в игру.

Таким образом, Брок стал уже девятым игроком основы «Кэнакс», выбывшим из-за повреждения. Матч с «Блюз» пропускали Куинн Хьюз, Конор Гарланд, Филип Хитил, Виктор Манчини, Теодор Блюгерс, Йонатан Леккеримяки, Дерек Форборт и Нильс Хёгландер.

На данный момент «Ванкувер» занимает 10-е место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 12 очков в 12 матчах.