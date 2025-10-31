Нападающий «Ванкувера» Бёзер травмировался в матче с «Сент-Луисом»
Нападающий «Ванкувер Кэнакс» Брок Бёзер получил травму в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Сент-Луис Блюз» (4:3 Б). В форварда попала шайба после броска одноклубника в начале первого периода. Бёзер провёл на льду 33 секунды и не вернулся в игру.
НХЛ — регулярный чемпионат
31 октября 2025, пятница. 03:00 МСК
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
Окончен
3 : 4
Б
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
1:0 Холлоуэй (Сундквист, Зутер) – 03:23 1:1 Шервуд (Кейн) – 13:08 (pp) 2:1 Снаггеруд – 20:58 (pp) 2:2 Шервуд (О'Коннор, Петтерссон) – 30:42 2:3 Шервуд (Рятю, О'Коннор) – 47:04 3:3 Зутер – 50:48 (pp) 3:4 Дебраск – 65:00
Таким образом, Брок стал уже девятым игроком основы «Кэнакс», выбывшим из-за повреждения. Матч с «Блюз» пропускали Куинн Хьюз, Конор Гарланд, Филип Хитил, Виктор Манчини, Теодор Блюгерс, Йонатан Леккеримяки, Дерек Форборт и Нильс Хёгландер.
На данный момент «Ванкувер» занимает 10-е место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 12 очков в 12 матчах.
